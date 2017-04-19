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Общество

Крупномасштабное командно-штабное учение МЧС стартовало в Псковской области

19 апреля в Псковской области стартовало всероссийское крупномасштабное командно-штабное учение (КШУ), которое продолжится до 21 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В течение трех дней предстоит отработать действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. В учении будут задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) во всех 85 субъектах РФ. «Это будут специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций, предназначенные для предупреждения и ликвидации ЧС, а также пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Особое внимание во время практических действий будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧС, авиации и беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Фото с 60.mchs.gov.ru

Фото с 60.mchs.gov.ru

Особенность учения заключается в том, что в субъектах РФ, где в связи с сезонными рисками введен режим «Чрезвычайная ситуация», практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке.

Фото с 60.mchs.gov.ru

В Псковской области, согласно замыслу, учение пройдет в три этапа. В первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. Во второй день предстоит организация работ, в третий - непосредственно ликвидация условных ЧС.

В настоящее время силы и средства Псковской территориальной подсистемы РСЧС, Главное управление МЧС России по Псковской области в рамках учения были приведены в режим работы «Повышенная готовность».

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