Пилот из Татарстана приедет на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

17:47, 19 апреля 2017, ПАИ

Республику Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках будет представлять пилот Эмиль Гилаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Уже более шести лет воздухоплаватель из Елабуги поднимается в небо на своем аэростате, названном в честь владельца – «Гилаев».

Желание бороздить воздушные просторы появилось у пилота в 2011 году, а до этого он преподавал информатику в елабужском филиале Казанского федерального университета, был директором фотостудии. Сейчас у него более 180 часов налета, из них свыше 170 – свободного полета. Также Эмиль Гилаев руководит аэроклубом «Аэрора».

«Закрасим небо в ярко-синий, чтобы выделяться выгодно на нём», – таков девиз пилота из Татарстана, и его подтверждением является яркая желто-оранжевая оболочка теплового аэростата – того самого прославленного «мандаринового цвета», - отметили организаторы встречи.