0
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
15:29
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Еще новости
Общество

Пилот из Татарстана приедет на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Республику Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках будет представлять пилот Эмиль Гилаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото предоставлено организаторами встречи

Уже более шести лет воздухоплаватель из Елабуги поднимается в небо на своем аэростате, названном в честь владельца – «Гилаев».

Желание бороздить воздушные просторы появилось у пилота в 2011 году, а до этого он преподавал информатику в елабужском филиале Казанского федерального университета, был директором фотостудии. Сейчас у него более 180 часов налета, из них свыше 170 – свободного полета. Также Эмиль Гилаев руководит аэроклубом «Аэрора».

Фото предоставлено организаторами встречи

«Закрасим небо в ярко-синий, чтобы выделяться выгодно на нём», – таков девиз пилота из Татарстана, и его подтверждением является яркая желто-оранжевая оболочка теплового аэростата – того самого прославленного «мандаринового цвета», - отметили организаторы встречи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов
19 апреля 2017
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов

Идет загрузка...