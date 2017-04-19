Расходы Горводоканала и законность сумм в квитанциях псковичей проверила Контрольно-счетная палата

17:43, 19 апреля 2017, ПАИ

19 апреля в Пскове прошло заседание коллегии Контрольно-счетной палаты города (КСП). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии принял участие глава Пскова Иван Цецерский, председатель КСП Василий Гончар, председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт.

Участники заседания рассмотрели отчет КСП о результатах «Выездной проверки муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности». Проверка расходов предприятия в рамках кредитного соглашения «Горводоканала» с Европейским банком реконструкции и развития нарушений не выявила.

Предметом проверки также стало начисление размера возмещения расходов на установку общедомовых узлов учета холодного водоснабжения, выставленных предприятием в квитанциях собственникам помещений в многоквартирных домах. По результатам контрольного мероприятия КСП порекомендовало «Горводоканалу» произвести корректировку размера возмещения расходов в части перерасчета в связи с выявлением отдельных фактов необоснованной переплаты и недоплатой собственниками помещений расходов на установку общедомовых счетчиков.

Кроме того, на заседании были заслушаны результаты выездной проверки «по оценке эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство территории города для обеспечения отдыха и досуга жителей» и отдельного мероприятия «Обеспечение уличного освещения на территории муниципального образования «Город Псков» муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния города Пскова» за 2016 год». Аудиторы проанализировали фактические объемы выполненных подрядчиками работ, нарушений не выявлено.

По вопросу уличного освещения выявлен факт оплаты муниципалитетом электроэнергии, используемой на подсветку памятников истории регионального и федерального значения, например, Мирожского монастыря. Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров пояснил, что ситуация имеет правовую коллизию: «Мы понимаем, что архитектурная подсветка несет не только эстетическую функцию, но и прямую - осветительную. В Правилах благоустройства города на сегодняшний день нет понятия «архитектурной подсветки», в данный момент юридическая служба готовит документацию по внесению данного понятия в Правила, опираясь на опыт других городов, где архитектурная подсветка отнесена к полномочиям муниципалитета».

Иван Цецерский указал аудиторам на необходимость более тщательно анализировать периодичность работ, осуществляемых подрядчиками: «Дополнительные работы - это дополнительные финансовые нагрузки на бюджет. Поэтому важно понимать, насколько необходимо, например, чаще или реже убирать снег, подметать улицы и так далее. Если можно экономить - нужно экономить и рационально распределять финансы». Глава Пскова подчеркнул, что по результатам проверок КСП органами муниципальной власти проведут анализ выявленных вопросов, при необходимости будут внесены изменения в нормативную базу или к отдельным ответственным лицам будут приняты меры административного реагирования.