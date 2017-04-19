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Общество

Первое место завоевал осужденный из Великих Лук на конкурсе «Остановите туберкулез, пока я жив!»

Художественной работе осужденного исправительной колонии №5, расположенной в Великих Луках, присуждено первое место по результатам областного смотра-конкурса плакатов «Остановите туберкулез, пока я жив!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Лучшей она стала среди работ участников старшей возрастной группы. Победитель и другие участники конкурса получили дипломы.

Конкурс устроило региональное отделение Российского Красного Креста в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)».

По словам организаторов, целью конкурса была пропаганда идей здорового образа жизни, направленных на профилактику туберкулеза, и способов борьбы с заболеванием. При оценке работ учитывалось соответствие требованиям заявленной номинации и возрастная категория участника.

На суд конкурсной комиссии от УФСИН по региону были представлены 7 работ осужденных, выполненных в разных техниках с помощью различных художественных материалов: акварель, гуашь, карандаш, а также прошедших предварительный отбор в учреждениях.

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