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Общество

Псковские депутаты предлагают выплачивать миллион рублей медикам, приехавшим на работу в малые города

По инициативе первого вице-спикер Виктора Антонова в повестку 9-й сессии Псковского областного Собрания депутатов включён вопрос о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Законопроект, разработанный Костромской областной Думой, касается единовременных компенсационных выплат медицинским работникам и направлен на повышение доступности медицинской помощи населению и решение кадровой проблемы медицинских организаций, расположенных в городах с населением до 10 тысяч жителей.

Согласно программе «Земский доктор» медицинские работники с высшим образованием в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельский населенный пункт имеют право на единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. На такую же выплату могут претендовать врачи, согласившиеся работать в посёлке городского типа или рабочем посёлке.

Несмотря на то, что по своей инфраструктуре города с населением до 10 тысяч жителей практически не отличаются от сельских населенных пунктов и медицинские учреждения, расположенные там, испытывают острый дефицит кадров, федеральный законодатель не предусмотрел выплату «подъёмных» для медиков, приехавших в малые города.

В Псковской области к городам с населением до 10 тысяч человек относятся Дно, Новосокольники, Себеж, Пыталово, Пустошка, Гдов и Новоржев – здесь, как и на селе, не хватает медицинских специалистов.

С учётом необходимости привлечения врачей в регион первый вице-спикер Виктор Антонов предлагает коллегам-депутатм поддержать законодательную инициативу Костромской областной Думой о распространении программы «Земский доктор» на медиков, приехавших на работу в малые города.

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