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Экономика

Кредитный портфель Россельхозбанка по итогам I квартала 2017 года составил 1,8 трлн рублей

В I квартале 2017 года кредитный портфель АО «Россельхозбанк» увеличился на 2,8% (на 49 млрд рублей) и составил на 1 апреля 2017 года 1 трлн 785 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

За три месяца текущего года в рамках реализации госпрограммы развития АПК Россельхозбанк выдал более 140 тысяч кредитов на общую сумму 279 млрд рублей, что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В том числе, на сезонные работы предоставлено 80 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2016 года.

Чистая прибыль банка за январь-март 2017 года составила 567 млн рублей, что выше показателя по итогам 2016 года (515 млн рублей с учетом СПОД).

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