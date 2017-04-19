6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера

17:15, 19 апреля 2017, ПАИ

6 миллионов рублей потребуются для приобретения оборудования для врачебно-физкультурного диспансера Псковской области, который откроется в спорткомплексе «Олимп» в деревне Борисовичи. Об этом сообщил главврач Детской областной клинической больницы Аркадий Гохман в ходе круглого стола 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Аркадия Гохмана, уже разработано штатное расписание, определено распределение средств, хотя их, считает он, не совсем достаточно. Главврач отметил, что нужно закупить оборудование, подготовить его к лицензированию и запустить в работу. Также он добавил, что на данный момент Госкомитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ ищет подрядчика для завершения ремонтных работ в диспансере. Аркадий Гохман напомнил, что губернатор Псковской области поручил запустить учреждение до конца года.

Он также заметил, что врачебно-физкультурный диспансер Псковской области получит госзадание, так как все дети, занимающиеся спортом, должны проходить медицинское обследования, однако, придётся развивать и платные услуги.

Также в ходе круглого стола отмечалось, что сейчас ищут медицинский персонал для работы в диспансере.

Заместитель председателя Государственного комитета области по физической культуре и спорту – начальник отдела по учебно-спортивной работе Алексей Орлов заметил, что вопрос об открытии диспансера наболевший, такое учреждение необходимо для спортсменов: «Нам нужны специалисты, которые разбираются в спортивной медицине». По его мнению, те структуры, которые созданы в областной и городской больницах, не достаточно квалифицированы.

Алексей Орлов также заявил, что раньше создавались выездные группы, которые направлялись в район, где дети проходили обследования, а теперь такой услуги нет. Также есть проблема по обслуживанию спортивных мероприятий, так как расценки на услуги Скорой помощи довольно высокие - около 1600 рублей в час. «Хотелось бы, чтобы нам пошли на встречу, выделяли врачей», - добавил он.

Председатель спорткомитета администрации города Александр Гаврилов заявил, что при наличии диспансера было бы легче организовывать спортивные мероприятия. Он напомнил, что спортсмену для участия, например, в чемпионате области по футболу, нужно пройти медицинское обследование, и сделать это в поликлиниках сложно и долго.

Согласился с этим и директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Надежда» Сергей Кравченко. Он заметил, что «поликлиники итак загружены, поэтому не всегда обращают внимание на воспитанников спортшкол». «Чтобы мне попасть с моим травмированным спортсменом на прием, нужно было, не знаю, что сделать. Меня, как практика, не интересует, сколько будет получать врач в диспансере и как он будет жить, меня интересуют только ваши услуги, которые вы будете оказывать», - сказал он и добавил, что должна быть возможность в любой момент послать тренера или спортсмена пройти обследование, и чтобы они без труда это сделали.