Более 800 объектов подключены к электрическим сетям в Псковской области с начала года

17:09, 19 апреля 2017, ПАИ

В первом квартале 2017 года филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил работы по 807 заявкам на технологическое присоединение к электрическим сетям в области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

По данным Управления перспективного развития и технологического присоединения предприятия, суммарная присоединенная мощность новых потребителей составила 12,9 МВт.

Наиболее энергоемкими объектами техприсоединения в 2017 году стали лыжная спортивная база «Юность» в Островском районе, откормочные площадки ООО «Великолукский селекционно-генетический центр», Многофункциональный комплекс на Ольгинской набережной в Пскове и стройплощадка транспортной развязки Северного обхода в областном центре.

Основная масса исполненных договоров (86%) на техприсоединение, как и в предшествующие семь лет, относится к заявителям льготной категории. Ими, напомним, являются физические лица, которые платят 550 рублей за подключение до 15 кВт. Из общего количества реализованных заявок с начала 2017 года для «льготников» специалисты энергокомпании выполнили 695 договоров на общую мощность 8,4 МВт.

Собственные капитальные вложения «Псковэнерго» в строительство сетевой инфраструктуры для «льготников» составили 24 млн рублей. При этом суммарная плата заявителей льготной категории составила 382 тысячи рублей.

Наибольшее число подключенных потребителей, пожелавших присоединить к электросетям «Псковэнерго» свои индивидуальные постройки на льготных условиях, традиционно приходится на Псковский район.