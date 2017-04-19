Открытый форум по защите прав инвалидов организует прокуратура Псковской области

18:14, 19 апреля 2017, ПАИ

25 апреля прокуратура Псковской области организует второй открытый форум «Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов инвалидов на территории региона: проблемы, пути решения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Организаторы отмечают, что открытый форум призван стать площадкой для свободной дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и широким экспертным сообществом.

«Формат живого разговора позволит в режиме реального времени провести глубокий анализ сфер, в рамках которых наиболее часто наблюдается пренебрежение правами граждан и не соблюдается законодательство в государственно значимых отраслях, определить инструменты по максимально эффективному устранению нарушений», - уточнили в прокуратуре.

Участники форума, в частности, обсудят проблемы создания безбарьерной среды и проблемы обеспечения инвалидов лекарственными препаратами. По итогам обсуждения планируется выработать рекомендации для работы органов прокуратуры с общественными институтами, ответственными учреждениями и ведомствами.