17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами

18:31, 19 апреля 2017, ПАИ

К Празднику псковского пирога, который пройдет в Пскове и области 22 апреля, присоединились 17 кафе и ресторанов, сообщили Псковскому агентству информации его организаторы. Все участники будут бесплатно угощать своих посетителей вкусными ароматными пирогами.

Как и в 2016 году, в Празднике пирога буду участвовать 10 заведений группы компаний «Ресторанный партнер».

«Русаков» приготовит для гостей пирог капустный и пирог фруктово-ягодный.

«Пивной дом» угостит пирогами с яблоками и пирожками с капустой и картошкой.

Ресторан «Плесков» своих гостей будет угощать пирожками с капустой, пирожками с картошкой и лисичками, а также ватрушкой с яблоками.

Fabric Cafe испечет пирог с вишней.

Ресторан «Hansa» предложит гостям пирожки с картофелем и лисичками, пирожки с тыквой и яблоком.

Гостевое подворье «Соколиха» приглашает всех на пирожки с яблоком и корицей и пирожки с капустой.

Кафе «Кинза» приготовит грузинские пироги «када».

Ресторан «Кинза» угостит гостей пирогом с творогом.

Пиццерия «Джем» порадует любителей сладкого пирогом с грушей.

Кафе «Шоколад» предложит своим гостям пирог с брусникой и яблоком и мини-пирожки с капустой.

Отель Old Estate Hotel&SPA**** также в очередной раз присоединяется к Празднику псковского пирога. Своим гостям 22 апреля с 13:00 до 16:00 в рамках праздника бар «Рублев» будет подавать вкусные и свежие пирожки «с пылу с жару» - традиционные русские пирожки с картофелем и капустой.

В усадебном комплексе «Имение Алтунъ» утром в по-домашнему уютной столовой отеля в дополнении к завтраку гостям будет предложен пирог, а днем в ресторане «АмБар под дубами» его посетители смогут также угоститься ароматными пирогами с разнообразной начинкой.

Гостиничный комплекс «Изборск» будет угощать гостей пирожками на завтрак. А всех посетителей ресторации весь день ждет в подарок яблочный пирог.

В ресторане отеля «Покровский» гостей будут угощать пирожками трех видов.

Кафе «Комплимент» с удовольствием угостит каждого гостя пирожками, сделанными из уникального теста по старинному русскому рецепту.

Кафе «Карл Фридрих» в этом году впервые поддержит Праздник Псковского пирога, а это значит, что в субботу 22 апреля все гости смогут отведать здесь пирожки, приготовленные местными поварами.

Кафе «Фрегат» ранее также не принимало участие в празднике и в этом году решило исправить ситуацию: в день Псковского пирога оно будет приветствовать всех гостей воздушными пирожками с разными начинками. «Надеемся, что Псков всегда будет радушно встречать гостей и слава о гостеприимном городе с самыми вкусными пирожками и этом добром весеннем празднике разлетится по всей России!», - отметили руководителе кафе.

Где еще будут угощать псковским пирогом, можно посмотреть тут.