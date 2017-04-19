Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля в 19:10 на телеканале «Рен-ТВ Псков» выйдет очередной выпуск видеодневников конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королёв.
В программе зрители увидят, как участницы готовились к фотосессии в стиле «Ретро», которая проходила в баре-ресторане Josper. Кроме этого, в этом выпуске псковичи узнают, чем занимались девушки на мастер-классе с директором модельного агентства «Дива Моделс» Ольгой Василькой и на других мастер-классах в рамках подготовки к финальному шоу конкурса.