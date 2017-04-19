0
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
15:29
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Еще новости
Общество

Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля

19 апреля в 19:10 на телеканале «Рен-ТВ Псков» выйдет очередной выпуск видеодневников конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королёв.

В программе зрители увидят, как участницы готовились к фотосессии в стиле «Ретро», которая проходила в баре-ресторане Josper. Кроме этого, в этом выпуске псковичи узнают, чем занимались девушки на мастер-классе с директором модельного агентства «Дива Моделс» Ольгой Василькой и на других мастер-классах в рамках подготовки к финальному шоу конкурса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Миссис Псков - 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир» Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Миссис Псков – 2017» Тайны закулисья конкурса «Миссис Псков – 2017» увидят 12 апреля зрители «РЕН-ТВ Псков» Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии 22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017» Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017» Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов
19 апреля 2017
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов

Идет загрузка...