Встреча с писателем Валерием Воскобойниковым пройдет в Пскове 20 апреля

18:19, 19 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в 12:00 в конференц-зале Псковской областной библиотеки в рамках XIV Международного книжного форума «Русский Запад» пройдет встреча с петербургским писателем Валерием Воскобойниковым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Валерий Воскобойников детский писатель и публицист, автор более шестидесяти книг для детей, лауреат Премии правительства РФ в области культуры, премии имени Александра Грина. Литературными премиями отмечены издание «Современный пересказ Библии для семейного чтения», популярные серии исторических книг для детей «Душа России» и «Жизнь замечательных детей». Многие книги автора широко известны за рубежом.

Как редактор Валерий Воскобойников работал в детском журнале «Костёр», в котором впервые были напечатаны произведения Юрия Коваля, Василия Аксёнова, Сергея Иванова и других молодых писателей, входил в редакционный совет журнала «Детская литература».

На встрече сотрудники Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих представят книгу Валерия Воскобойникова «Довмонт, князь Пскорвский» - репродуцированное издание для слепых в рельефно-точечном формате шрифтом Брайля. Книга выпущена в 2016 году тифлоинформационным отделом библиотеки.

Также 20 апреля с 10:00 до 17:00 в фойе библиотеки продолжит работу книжная выставка-ярмарка. В актовом зале будет открыта для посетителей выставка «Псковская книга – 2016».

В 15:00 в актовом зале состоится заключительное мероприятие форума «Русский Запад» - День православной книги, где представят новые издания Свято-Успенского Псково- Печерского монастыря. Посетители также встретятся с архимандритом Русской православной церкви, наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Тихоном (Секретарёвым).

На все мероприятия вход свободный.