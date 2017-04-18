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Политика

Доступность мест общего пользования на вокзалах проверили активисты псковской «Единой России»

Активисты партийного проекта «Единой России» «Единая страна - доступная среда» проверили доступность мест общего пользования на железнодорожных вокзалах области и дали свои рекомендации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Председатель общественного совета проекта партии «Единая Россия» пскович Федор Постнов во взаимодействии с представителями прокуратуры оценивал доступность мест общего пользования на железнодорожных вокзалах для маломобильных групп населения в городах Дно и Псков.

В ходе мониторинга были выявлены определённые проблемы при создании условий доступности на проверяемых объектах, а также нарушения действующих в РФ нормативов.

По итогам проверки были выработаны конкретные рекомендации по исправлению ситуации на каждом объекте.

Рабочая группа создана в рамках партийного проекта, направленного на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к больницам, поликлиникам, административным зданиям, а также на совершенствование механизма предоставления услуг данной категории населения.

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова, назначенная решением Псковского регионального политического совета партии региональным координатором проекта «Единая страна - доступная среда», отметила, что доступность мест общего пользования, обустройства входов в государственные, социальные и спортивные учреждения, торговые объекты и точки питания надо организовывать не только для инвалидов и маломобильных групп населения. «Доступная среда должна быть удобна для всех», - заявила она. 

Напомним, что на федеральном уровне партийный проект «Единая страна - доступная среда» курирует депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев.

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