Логистический хаб планируется создать на территории ОЭЗ «Моглино»

17:54, 19 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошло заседание рабочей группы по технико-экономическому обоснованию проекта создания транспортно-логистического хаба на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В заседании приняли участие представители центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД», представители Октябрьской железной дороги, ПАО «Трансконтейнер», АО «РЖД Логистика», представители Псковской таможни и органов исполнительной власти Администрации области. Возглавил рабочую группу заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников.

В рамках заседания он провел презентацию логистических возможностей региона и ОЭЗ ППТ «Моглино». Участники заседания обсудили вопросы конкурентоспособности логистического хаба, определялись потенциальные объемы грузовой базы перевозок через Псков, потенциальные участники транспортно-логистического обслуживания проекта и другие вопросы.

Также в рамках визита члены рабочей группы посетили ОЭЗ ППТ «Моглино» и грузовые дворы станций «Псков Товарный» и «Псков Березки».

По итогам встречи стороны договорились поддержать проект создания логистического хаба на территории особой экономической зоны и осуществлять дальнейшую проработку проекта.