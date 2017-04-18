Расширяющий права псковичей на обращение закон предлагают принять коммунисты

18:23, 19 апреля 2017, ПАИ

Вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов и руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко внесли в областное Собрание проект закона «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, законодательная инициатива коммунистов направлена на защиту права граждан на обращение в государственные органы Псковской области и органы местного самоуправления муниципальных образований области, а также к должностным лицам. По мнению авторов законопроекта, региональный нормативный правовой акт должен дополнять гарантии права граждан на обращение, установленные федеральным законодательством.

«Именно обращение граждан побудило меня разработать этот законопроект, - рассказал один из авторов законодательной инициативы Анатолий Копосов. – Во время радиоэфира, где я выступал как депутат, позвонил радиослушатель и спросил, почему у нас в регионе нет закона о коллективных обращениях граждан. Я пообещал поработать над этим законопроектом».

Анатолий Копосов отметил, что на сегодняшний день все органы власти и муниципальные образования области руководствуются положениями федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», хотя каждый субъект вправе принять свой закон, уточняющий отдельные положения.

По словам вице-спикера, предложенный фракцией КПРФ законопроект расширяет права граждан – в проекте закона области дано разъяснение двум терминам, отсутствующим в федеральном законодательстве: коллективное обращение граждан и петиция.

Под петицией понимается обращение граждан, подписанное более чем 50 процентами граждан, проживающих в муниципальном образовании. Предметом петиции может быть внесение губернатору области или депутатам регионального парламента предложений о рассмотрении и разрешении вопросов, имеющих значение для всех или части населения Псковской области и относящихся к ведению соответственно органов исполнительной и законодательной власти Псковской области. Кроме того, петиция может содержать сообщение о нарушении законов и недостатках в работе государственных органов Псковской области и органов местного самоуправления, а также просьбу граждан о восстановлении или защите их нарушенных прав и свобод.

Авторы законодательной инициативы указывают, что для рассмотрения петиции руководитель соответствующего органа должен создать комиссию из должностных лиц и привлечь экспертов и специалистов, профессиональные познания которых необходимы для надлежащего рассмотрения петиции. Комиссия вправе принять решение о необходимости рассмотрения петиции на сессии областного Собрания депутатов.

Законопроект также регламентирует порядок проведения личного приема граждан в государственных органах Псковской области и органах местного самоуправления.

Законодательная инициатива Анатолия Копосова и Петра Алексеенко будет рассмотрена коллегами-депутатами после получения необходимых юридических заключений.