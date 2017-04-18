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Политика

Андрей Турчак призвал псковских коммунистов активнее участвовать в избирательной кампании

19 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с первым секретарем псковского обкома Коммунистической партии Российской Федерации Петром Алексеенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос подготовки к предстоящему 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В частности, речь шла о приведении в порядок памятников советской эпохи.

Андрей Турчак и Петр Алексеенко договорились, что в середине мая состоится расширенное заседание оргкомитета по подготовке юбилейного мероприятия, куда войдут, помимо представителей коммунистической партии, члены других политических партий, представители Администрации области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

В конце марта Петр Алексеенко отметил 100 дней со дня вступления в должность первого секретаря псковского обкома КПРФ. Он рассказал Андрею Турчаку о первых итогах своей работы и озвучил вопросы, с которыми наиболее часто жители обращаются в партию. Среди них: открытие вытрезвителя в Пскове, капитальный ремонт многоквартирных домов, индексации социальных выплат, заработной платы бюджетников и другие вопросы.

В завершение встречи участники обсудили вопрос участия партии КПРФ в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Губернатор призвал коммунистов активнее участвовать в избирательной кампании.

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