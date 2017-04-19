Новобранцев весеннего призыва напутствовал Иван Цецерский

18:25, 19 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 19 апреля, глава Пскова, председатель муниципальной призывной комиссии Иван Цецерский напутствовал новобранцев весеннего призыва. Мероприятие прошло в Городском культурном центре, на него были приглашены 50 молодых людей, которые в ближайшее время отправятся в ряды Российской армии для прохождения срочной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня я вспоминаю себя 32 года назад, когда впервые надел погоны. Вы чувствуете волнение и ответственность, ведь впереди серьезный шаг - армейская служба. Для мужчины это один из важнейших шагов взросления. Собирая вас в этом зале, мы хотим, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, всегда помнили, в каком городе вы родились. Псков имеет тысячелетнюю ратную историю, на этой земле чтят и уважают защитников Отечества», - сказал Иван Цецерский и пожелал призывникам хорошей службы.

Каждый новобранец получил из рук главы города Приветственный адрес и памятный подарок.

«Слова напутствий и добрых пожеланий в адрес призывников прозвучали от действующих военнослужащих и ветеранских организаций города, представителей духовенства и военного комиссариата», - отметили в пресс-службе.

Солист прославленного псковского ансамбля «Голубые молнии» Роман Константинов, который провожает в армию своего сына, обратился к ребятам от лица родителей. Он пожелал молодым людям удачи, никогда не унывать, найти верных товарищей и с честью носить погоны.

Отметим, во время весенней призывной компании этого года из Пскова в ряды вооруженных сил России планируется направить порядка трехсот новобранцев. Они будут служить в различных войсках, нескольким выпала честь прохождения воинской службы в Семеновском полку, который участвует в различных мероприятиях государственной важности, таких как встреча иностранных делегаций.