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Общество

«Подушку» под здание ледового катка готовят на стройплощадке спорткомпекса в Великих Луках

В Великих Луках на строительной площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса готовят «подушку» под здание ледового катка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по физкультуре и спорту администрации города.

Кроме того, у строителей уже имеются металлические стенки и бетонные кольца для подпора откосов котлована бассейна, завозится щебень для заливки фундамента. 21 апреля будут завершены работы по подключению строительного объекта к временной точке электроснабжения.

Напомним, что физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и бассейном возводится ООО «Газпром инвестгазификация». Проект спортивного учреждения создан специально для Великих Лук и предусматривает два бассейна, зону спортивных и тренажерных залов, зал сухого плавания, где будут ставить технику пловцам, а также ледовую арену. Здание будет приспособлено для маломобильных групп населения.

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