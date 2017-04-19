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Общество

Шахматист из Пскова примет участие в Высшей лиге Чемпионата России в Сочи

По итогам выступлений на СЗФО, кандидат в мастера спорта России по шахматам Роман Малышев занял третье место в Чемпионате СЗФО по блицу и примет участие в Высшей лиге Чемпионата России, который осенью пройдет в Сочи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

Также, впервые бригада псковских судей в составе судьи всероссийской категории по шахматам Дмитрия Шахова, судей первой категории Александра Шпака и Святослава Самсонова была привлечена для обслуживания чемпионатов СЗФО. Все судьи получили от организаторов отличные оценки и рекомендованы для обслуживания других соревнований СЗФО и России.

Впервые при поддержке ФШПО три шахматные команды из Опочки, Пскова и Порхова областных учреждений-интернатов для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также малоимущих семей приняли участие во всероссийском турнире, который второй год подряд проводится Российской шахматной Федерацией в Сочи в пятизвездочной гостинице.

Для ребят, которые приехали в Сочи со своими преподавателями шахматных кружков в интернатах, были организованы не только спортивные соревнования по шахматам, но и разнообразная культурно-развлекательная и творческая программа.

Под патронажем областной Федерации шахмат в 2017 году и заместителя председателя ФШПО Святослава Самсонова, а также при поддержке городского спорткомитета в Пскове стартовали при активном участие мальчишек и девчонок городские первенства по шахматам. При этом количество участников этих соревнований увеличилось в сравнении с 2016 годом более чем в два раза.

В связи с отсутствием в Пскове комфортного и вместительного помещения детские турниры, в которых принимает участие более 100 юных шахматистов 2006 и моложе годов рождения, проходят в городском шахматном клубе на Октябрьском проспекте и в шахматном клубе ФШПО в Ледовом Дворце. Соревнования для ребят бесплатные.

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