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Политика

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов принял участие в видеоконференции Минюста России

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в видеоконференции, которую проводило Министерство юстиции России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

На конференции обсудили вопросы реализации федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории Северо-Западного федерального округа, а также вопросы реализации федерального закона «Об адвокатской деятельности в Российской Федерации».

В ходе проведения видеоконференции были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с практикой оказания в субъектах РФ СЗФО бесплатной юридической помощи гражданам, в том числе её качества, а также участия в этой деятельности адвокатских палат и органов государственной власти субъектов РФ.

В работе конференции приняли участие руководитель территориального управления Минюста России по Псковской области Николай Филипчик, начальник Главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов и его первый заместитель Александр Розов, глава Нотариальной палаты Псковской области  Валентина Николаева и представители адвокатской палаты Псковской области.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в целом законодательство России о бесплатной юридической помощи соблюдается, органы государственной власти выделяют соответствующие бюджетные ассигнования на финансирование деятельности адвокатов для оказания бесплатной юридической помощи гражданам, категории которых установлены законами субъектов РФ. Особую озабоченность Минюста России вызывает положение дел в этой сфере в Республике Коми и Калиниградской области.

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