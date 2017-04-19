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Общество

Районые и городские этапы конкурса «Безопасное колесо - 2017» проходят в Псковской области

В Псковской области проходят районные и городские этапы конкурса «Безопасное колесо - 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс, организуемый ГИБДД, проводится ежегодно и представляет собой многоступенчатую систему соревнований между юными участниками дорожного движения.

Мероприятие традиционно проходит перед началом летних школьных каникул с тем, чтобы напомнить детям и взрослым о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Все участники состязаний проходят различные испытания, в ходе которых могут показать свою ловкость, знания правил безопасности на дороге и свой творческий потенциал.

Ребята сдают теоретический экзамен по Правилам дорожного движения, проходят проверку знаний и практических навыков по оказанию первой медицинской помощи, вождению велосипеда, а также фигурному вождению велосипеда на площадке с препятствиями.

После завершения мероприятий в торжественной обстановке команды награждаются ценными подарками и дипломами. Лучшие юные инспекторы движения станут участниками областного этапа конкурса, который традиционно пройдет в мае в Пушкиногорском районе. Команда-победитель примет участие во Всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2017».

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