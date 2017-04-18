Диссертацию Мединского в третий раз рассмотрят на аттестационном совете

21:07, 19 апреля 2017, ПАИ

21 апреля Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) решит вопрос о передаче диссертации министра культуры Владимира Мединского в диссертационный совет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя экспертного совета ВАК по истории Павла Уварова.

Это будет уже третий диссертационный совет, который рассмотрит работу министра.

Решение о лишении или сохранении степени принимается в трех инстанциях — в диссертационном совете специально выбранного российского вуза, в профильном экспертном совете ВАК и в президиуме ВАК. По итогам свое заключение выносит Минобрнауки.

Диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» направлялась уже в два российских вуза — в Уральский федеральный университет в Екатеринбурге и в МГУ.

Напомним, что заявление о лишении В. Мединского ученой степени подали в ВАК в апреле 2016 года активист сообщества «Диссернет», филолог Иван Бабицкий и два доктора исторических наук — Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

По словам учерных, работа министра «пестрит грубейшими ошибками», автор использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету».