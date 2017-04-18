Глава Роскомнадзора считает невозможным запретить детям доступ к соцсетям

21:21, 19 апреля 2017, ПАИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал законопроект о запрете социальных сетей для детей до 14 лет. Он считает, что запретить детям сидеть в интернете просто невозможно.

«Это невозможно, потому что соцсети являются неотъемлемой частью интернета, а интернет— о чем неоднократно говорилось— тоже закрыть невозможно. Я абсолютно уверен в том, что не то, что необходимости в этом нет, а вообще даже думать об этом не надо», - заявил глава ведомства

Жаров считает, что родители и воспитатели должны предупреждать детей об угрозах, которые могут быть в интернете.

Напоним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов внес законопроект о правовом регулировании работы соцсетей, который, в частности, вводит запрет на пользование ими детям младше 14 лет и предусматривает регистрацию в соцсетях по паспорту.