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Политика

Госдума повысила пенсионный возраст чиновников

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении срока службы региональных чиновников с 65 до 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О государственной гражданской службе РФ». С января 2017-го аналогичные правила действуют в отношении федеральных чиновников из числа руководителей (глав департаментов и управлений, их замов и сотрудников аппаратов).

14 апреля комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять данный проект закона. Один из авторов документа, первый зампредседателя Ставропольской думы Дмитрий Судавцов считает, что, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.

Законопроект также получил положительные отзывы правового управления ГД, Совета законодателей (его поддержали 18 субъектов) и правительства.

Напомним, что сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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