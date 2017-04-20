Акулин день наступил по народному календарю

09:34, 20 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, по народному календарю наступил Акулин день. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. Двух святых казнили при императоре Максимине.

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы русалки смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц.

В этот день примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину - такова она будет и 20 сентября.