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Общество

Акулин день наступил по народному календарю

Сегодня, 20 апреля, по народному календарю наступил Акулин день. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. Двух святых казнили при императоре Максимине.

По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы русалки смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц.

В этот день примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.

Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину - такова она будет и 20 сентября.

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