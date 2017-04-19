0
21:31
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Еще новости
Общество

Ансамбль Псковского колледжа искусств стал лауреатом Всероссийского конкурса «Орёл сизокрылый» 2017

Лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый» 2017 стал ансамбль русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В конкурсе приняли участие более 100 солистов и творческих коллективов из 16 областей и субъектов РФ: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Курская, Московская, Орловская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Псковская,  Тамбовская, Тульская области, Республика Татарстан (Казань), Республика Крым.

Задачей конкурса являлась популяризация народных песенных традиций регионов России, укрепление и расширение двухсторонних связей института с профильными учебными заведениями. 

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли: профессор Московского государственного института культуры, Заслуженный артист РФ Пётр Сорокин, профессор, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой народного пения Орловского государственного института культуры Ирина Чабан, проректор Орловского государственного института культуры по творческо-исполнительской деятельности, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Фоменко, кандидат искусствоведения, а также доцент Орловского государственного института культуры, почетный член жюри фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» Татьяна Тищенкова.

Напомним, что народный коллектив, ансамбль русской народной песни «Очелье» создан в 1989 году на базе Псковского культурно-просветительного училища. Ансамбль является одним из ведущих творческих коллективов, представляющих в разные годы Псковскую область на всероссийском и международном уровне - в Италии, Франции, Германии, Испании, Эстонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
19 апреля 2017
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй

Идет загрузка...