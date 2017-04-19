Ансамбль Псковского колледжа искусств стал лауреатом Всероссийского конкурса «Орёл сизокрылый» 2017

22:13, 19 апреля 2017, ПАИ

Лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый» 2017 стал ансамбль русской песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

В конкурсе приняли участие более 100 солистов и творческих коллективов из 16 областей и субъектов РФ: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Курская, Московская, Орловская, Саратовская, Самарская, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Тульская области, Республика Татарстан (Казань), Республика Крым.

Задачей конкурса являлась популяризация народных песенных традиций регионов России, укрепление и расширение двухсторонних связей института с профильными учебными заведениями.

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли: профессор Московского государственного института культуры, Заслуженный артист РФ Пётр Сорокин, профессор, заслуженный работник культуры РФ, заведующая кафедрой народного пения Орловского государственного института культуры Ирина Чабан, проректор Орловского государственного института культуры по творческо-исполнительской деятельности, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Фоменко, кандидат искусствоведения, а также доцент Орловского государственного института культуры, почетный член жюри фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» Татьяна Тищенкова.

Напомним, что народный коллектив, ансамбль русской народной песни «Очелье» создан в 1989 году на базе Псковского культурно-просветительного училища. Ансамбль является одним из ведущих творческих коллективов, представляющих в разные годы Псковскую область на всероссийском и международном уровне - в Италии, Франции, Германии, Испании, Эстонии.