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Общество

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, в России - Национальный день донора.

Как сообщает портал calend.ru, этот день отмечается в России ежегодно с 2007 года. Он посвящен, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни других.

Дата посвящена также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки. Именно этот день послужил поводом для создания праздника. 

Отметим, что сегодня в 10:00 в эфир выйдет ПАИ-live, посвящённый донорству. На вопросы читателей ответит  главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина.

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