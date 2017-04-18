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Политика

Роскомнадзор попросил Facebook разблокировать аккаунты посольств России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех по поводу блокировки официального аккаунта посольства России в Словакии и появления в соцсети фейковых аккаунтов российских посольств в Словакии и Чехии. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства, передает РБК.

Из-за того, что под угрозой оказалась «информационно-разъяснительная работа» российских посольств и был нанесен ущерб репутации России в интернете, Роскомнадзор просит Facebook в «возможно короткие сроки принять меры по восстановлению» официального аккаунта посольства России в Словакии.

Жаров добавил, что ведомство также просит удалить ложные страницы, которые распространяют «провокационные, вводящие пользователей в заблуждение материалы».

Напомним, что 19 апреля соцсеть Facebook заблокировала официальный аккаунт посольства России в Словакии. Об этом заявил представитель посольства Николай Левшунов. По его словам, российскому представительству ничего не известно о причинах блокировки. Он добавил, что возможно «полное удаление» официальной страницы.

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