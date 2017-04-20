День китайского языка отмечается 20 апреля

14:22, 20 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 20 апреля, отмечается День китайского языка. Он был учрежден в 2010 году, сообщает портал calend.ru.

Праздник установлен в память о Цан Цзе — основателе китайской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифического императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впоследствии стали основой для иероглифов, что позволило отказаться от узелкового письма.

Впервые имя Цан Цзе упоминается в философском трактате III века до нашей эры «Сюнь-Цзы». Там говорится: «Были многочисленные опыты по созданию письменности, но лишь знаки, созданные Цан Цзе, были приняты и существуют доныне». Со временем древний ученый приобрел мифологические черты, его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость.

В китайском языке, который считается одним из самых сложных в мире, используется около 80 тысяч иероглифов, но для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов.