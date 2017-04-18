Законопроект о «группах смерти» приняли депутаты Госдумы

22:03, 19 апреля 2017, ПАИ

Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству. Документ был одобрен единогласно 425 парламентариями. Прямая трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Автором законопроекта выступила депутат Ирина Яровая. Она предложила внести три статьи в Уголовный кодекс, направленные на ужесточение ответственности за склонение к суициду: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни.

В пояснительной записке к законопроекту Яровая указывает, что он направлен против администраторов так называемых «групп смерти» — онлайн-сообществ, в которых подростков подталкивают к самоубийству.