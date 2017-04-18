В Госдуме приняли законопроект об онлайн-кинотеатрах

22:43, 19 апреля 2017, ПАИ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании работы аудиовизуальных сервисов (к ним относятся, например, онлайн-кинотеатры). Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ принят с учетом поправок комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которые были представлены в конце прошлой недели.

Законопроект депутатов Андрея Лугового и Шамсаила Саралиева предлагает запретить иностранцам владеть более 20% сервисов, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тыс. пользователей на всей территории России или более 20 тыс. — в одном регионе страны. Онлайн-кинотеатры должны регистрироваться в реестре Роскомнадзора.