Путин отметил вклад премии «Золотая маска» в развитие театров
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска». Текст обращения опубликован в среду, 19 апреля, на сайте Кремля.
По словам главы российского государства, проект помогает сохранить легендарные художественные традиции, которыми славится театральное искусство. Также он знакомит зрителей с самыми яркими постановками.
«И конечно, важно отметить значимый вклад, который вносит «Золотая маска» в поддержку театров, представляющих разные города и регионы, в укрепление единого культурного пространства страны», — написал Владимир Путин.
Он также поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал всем присутствующим удачи и вдохновения для воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов.
Церемония вручения премии проходит 19 апреля в Москве.