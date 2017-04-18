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Политика

Путин отметил вклад премии «Золотая маска» в развитие театров

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям церемонии вручения российской национальной театральной премии «Золотая маска». Текст обращения опубликован в среду, 19 апреля, на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, проект помогает сохранить легендарные художественные традиции, которыми славится театральное искусство. Также он знакомит зрителей с самыми яркими постановками.

«И конечно, важно отметить значимый вклад, который вносит «Золотая маска» в поддержку театров, представляющих разные города и регионы, в укрепление единого культурного пространства страны», — написал Владимир Путин.

Он также поздравил лауреатов с заслуженным успехом и пожелал всем присутствующим удачи и вдохновения для воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов.

Церемония вручения премии проходит 19 апреля в Москве.

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