Российские бомбардировщики совершили полет около побережья Аляски

22:26, 19 апреля 2017, ПАИ

Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС совершили второй за два дня полет близ Аляски. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

По сообщению телеканала, самолеты приближались на расстояние около 36 миль (55 км) к побережью штата, выполняя полет севернее Алеутских островов. Бомбардировщики были замечены на американских военных радарах в 17:00 местного времени во вторник (04:00 по Москве в среду).

На этот раз в ВВС США было принято решение не поднимать самолеты на их сопровождение. Вместе с тем, чтобы убедиться, что близ побережья Аляски находятся только два российских бомбардировщика, и что под ними нет других самолетов, в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 A AWACS.