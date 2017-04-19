0
21:31
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Еще новости
Общество

Российские бомбардировщики совершили полет около побережья Аляски

Два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС совершили второй за два дня полет близ Аляски. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

По сообщению телеканала, самолеты приближались на расстояние около 36 миль (55 км) к побережью штата, выполняя полет севернее Алеутских островов. Бомбардировщики были замечены на американских военных радарах в 17:00 местного времени во вторник (04:00 по Москве в среду).

На этот раз в ВВС США было принято решение не поднимать самолеты на их сопровождение. Вместе с тем, чтобы убедиться, что близ побережья Аляски находятся только два российских бомбардировщика, и что под ними нет других самолетов, в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 A AWACS.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
19 апреля 2017
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй

Идет загрузка...