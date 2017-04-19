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Общество

Данила Козловский получил «Золотую маску» как лучший драматический актер

Данила Козловский был признан лучшим драматическим актёром по версии премии «Золотая маска» за роль Гамлета в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы воспользоваться возможностью отблагодарить дорогих моих людей. Прежде всего, это мой учитель, режиссёр Малого драматического театра Лев Додин, который обладает какой то мощью, силой, внутренней драмой не ставить «Гамлет» в комфортной форме, а задать в нем вопросы, которые сегодня нельзя не задать… Я хочу сказать спасибо семье, родителям и маме, которая меня часто спрашивала, где её маска, и вот теперь она у неё есть», — сказал Козловский на вручении премии.

Фото: РИА Новости

«Золотая маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

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