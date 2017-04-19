1
21:31
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Еще новости
Общество

Товары в AliExpress можно будет купить в рассрочку

Китайский онлайн-магазин AliExpress планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.

Изначально возможность покупок в кредит будет распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. рублей. В рассрочку также можно будет взять технику - смартфоны, ноутбуки и аксессуары.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
19 апреля 2017
Более 140 тысяч уникальных снимков выложило в открытый доступ NASA
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй

Идет загрузка...