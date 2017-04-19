Товары в AliExpress можно будет купить в рассрочку

23:00, 19 апреля 2017, ПАИ

Китайский онлайн-магазин AliExpress планирует с 24 апреля предоставить жителям России возможность покупать товары в рассрочку или в кредит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Он пояснил, что Россия станет первым рынком, где компания предоставит такую возможность.

Изначально возможность покупок в кредит будет распространяться на товары российских продавцов в разделе «Молл», а в течение двух-трех месяцев будет расширена на весь ассортимент AliExpress стоимостью от 3 тыс. рублей. В рассрочку также можно будет взять технику - смартфоны, ноутбуки и аксессуары.