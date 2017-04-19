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Общество

Французский художник высидел яйцо

Французскому художнику-акционисту Абрахаму Пуаншевалю (Abraham Poincheval), притворившемуся курицей в парижском музее, удалось высидеть яйцо, из которого вылупился цыпленок. Об этом сообщает газета The Telegraph. 

В рамках перформанса «Яйцо» художнику предстоит высидеть еще девять яиц, сидя в стеклянном виварии «Токийского дворца». «Ему тяжело это далось. Он спал, сидя на яйцах. Это гораздо сложнее, чем когда он запер себя внутри камня», — отметил представитель музея.

Пуаншеваль начал свою акцию в конце марта. Он заявил, что хочет понять чувства птицы, высиживающей птенцов. Для достижения цели мужчина закутался в изолирующее одеяло для поддержания высокой температуры тела.

 

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