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Политика

Рамзан Кадыров пожаловался Путину на провокационные материалы в СМИ

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался ему на провокационные статьи, которые появляются в российских СМИ про якобы имеющие место в Чечне массовые задержания. Об этом сообщает Life.

«Господа, «хорошие люди» в кавычках, пишут, что у нас людей задерживают, убивают», — пояснил глава Чечни.

Также Кадыров рассказал про случай с одним человеком, которого журналисты записали в число задержанных и чуть ли не убитых, а он на самом деле жив.

Напомним, 1 апреля «Новая газета» сообщила, что в Чечне проводятся массовые задержания мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. В Кремле заявляли, что следят за ситуацией вокруг конфликта «Новой газеты» с властями Чечни.

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