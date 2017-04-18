Рамзан Кадыров пожаловался Путину на провокационные материалы в СМИ

23:04, 19 апреля 2017, ПАИ

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловался ему на провокационные статьи, которые появляются в российских СМИ про якобы имеющие место в Чечне массовые задержания. Об этом сообщает Life.

«Господа, «хорошие люди» в кавычках, пишут, что у нас людей задерживают, убивают», — пояснил глава Чечни.

Также Кадыров рассказал про случай с одним человеком, которого журналисты записали в число задержанных и чуть ли не убитых, а он на самом деле жив.

Напомним, 1 апреля «Новая газета» сообщила, что в Чечне проводятся массовые задержания мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. В Кремле заявляли, что следят за ситуацией вокруг конфликта «Новой газеты» с властями Чечни.