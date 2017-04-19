Антарктику глазами кита показали ученые

22:57, 19 апреля 2017, ПАИ

Учёные сняли видео в водах Южного океана, установив камеру на спине кита. Как сообщает портал «Дни.ру», они сделали это, чтобы разгадать тайны, связанные с жизнью этих животных в Антарктике.

Такой эксперимент позволил собрать информацию о жизни китов. Так, учёным удалось собрать информацию о том, когда и как едят эти животные, и даже о том, с какой силой они должны дуть, расчищая лёд, чтобы дышать. Выяснилось, что большую часть времени киты отдыхают и общаются. А есть они предпочитают вечером и ночью.

По словам исследователей, полученные данные позволяют им лучше обеспечить сохранность районов кормления китов.