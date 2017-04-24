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Общество

Жить жизнью города: Псков, улица, фонарь

В прошлой публикации речь шла о крышках псковских люков и о том, какими они должны быть в городе, занятом подготовкой к Международным Ганзейским дням. Пришло время взглянуть чуть выше. Сегодня предметом нашего интереса станут уличные фонари.

К счастью, жизнь современного горожанина не ограничивается светлым временем суток, поэтому фонари, без сомнения, можно назвать одним из самых важных элементов городского декора. Благодаря им в вечернем городе появляется особая атмосфера. Для кого-то фонари — это романтика, для кого-то — символ городского уюта, для кого-то — предмет утилитарный, изысков не требующий. На трассах, на городских магистралях, во дворах спальных районов — да, но в центре города, на набережных, в парках фонари не должны исполнять функцию простой подставки для лампочки. Здесь они могут и должны быть ещё одним способом украсить город. Как, например, в Санкт-Петербурге. 

Фонари в Петербурге

Надо признать, с фонарями дела в Пскове обстоят несколько лучше, чем с люками, особенно после прошедших реконструкций. Коллеги даже спрашивали, как я намерена критиковать, в общем неплохие, псковские фонари. А я и не буду. Почти. В конце концов, у нас есть достойные образцы, прямо как в центре Варшавы или Таллина.

Для начала прогуляемся по набережным:

  • Фонари на набережной Великой
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на набережной Великой
    Фото: Александр Сидоренко
  • Пример антивандального фонаря. Тоже на набережной Великой
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари-"ватные палочки"
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонарь после ремонта. Форма плафона отличается от других "собратьев"
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари-"ватные палочки"
    Фото: Александр Сидоренко
  • Видимо, попытка ремонта
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на набережной Псковы
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на Золотой набережной
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на Золотой набережной
    Фото: Александр Сидоренко

Некоторые вопросы у щепетильных псковичей вызвали только «ватные палочки» на набережной Великой у Кремля и дешёвого вида осветительные болларды из Финского парка. И ещё, по-моему, странно, что в Детском парке использованы сразу два вида светильников — те самые «палочки» и красивейшие парковые фонари с несколькими плафонами. Но тут уж на вкус и цвет. Суть в том, что мало просто расставить и подключить светильники, за ними ещё неплохо бы приглядывать и вовремя менять разбитые местными гопниками плафоны. Менять аккуратно, используя точь-в-точь такие же.

  • Неплохой пример городского фонаря без изысков и со вкусом
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонарь по пути в Финский парк
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на мосту через Пскову
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари по дороге к Финскому парку
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Те самые светильники-болларды. Иных уж нет...
    Фото: Александр Сидоренко
  • Непонятно, зачем они здесь
    Фото: Александр Сидоренко
  • Детский парк и снова "палочки"
    Фото: Александр Сидоренко
  • А на центральной аллее прекрасный пример парковых фонарей
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в Сквере породнённых городов
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в Летнем саду
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в дендропарке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в дендропарке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Тоже антивандальные - разбивать нечего
    Фото: Александр Сидоренко

И вот опять: ни один псковский фонарь не украшен городским гербом. Псков абсолютно обезличен. Высади туриста на центральной улице, откуда не видать Кремль, он и не поймет, в каком городе очутился, а был бы герб — пожалуйста. Да что там, некоторые псковичи не до конца знают, как выглядит герб родного города, тем более, что он означает.

Смотрим фотографии и не забываем читать подписи:

  • Фонарь у Псковского театра
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в Кутузовском сквере
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на реконструированной улице Ленина
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Хороши "с головы до пят", но установлены неаккуратно
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари на улице Пушкина
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в сквере у памятника Кирову
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в Музейном переулке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари в Музейном переулке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Позор, а не фонари на обновлённой улице Калинина
    Фото: Александр Сидоренко
  • В приближении
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фонари у главного корпуса Псковского госуниверситета
    Фото: Александр Сидоренко
  • Красивейшие фонари у памятника Пушкину и крестьянке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Как будто бы всё нормально
    Фото: Александр Сидоренко
  • А если так?
    Фото: Александр Сидоренко
  • Утилитарность по-псковски
    Фото: Александр Сидоренко
  • Обычный городской фонарь на Рижском проспекте до замены
    Фото: Александр Сидоренко
  • и после замены
    Фото: Александр Сидоренко
  • Пример советского дизайна на Ольгинском мосту
    Фото: Александр Сидоренко
  • До замены
    Фото: Александр Сидоренко
  • и после
    Фото: Александр Сидоренко
  • Тяп-ляп
    Фото: Александр Сидоренко
  • и всё готово!
    Фото: Александр Сидоренко

Соседи из Великого Новгорода, одного из 13 российских городов, включённых в Ганзейский союз Нового времени, постарались и сумели вписать городской герб в дизайн фонаря.

Фонари в Великом Новгороде

Ещё, конечно, можно привязаться к тому, что внешний вид псковских фонарей отличается совершеннейшим разнобоем - не наблюдается единого стиля и образца. Впрочем, это иногда к лучшему. Во-первых, особый шарм, во-вторых, можно целую коллекцию фотографий собрать и попытаться посчитать, сколько разновидностей и форм представлено в нашем небольшом городе. Что-то сохранилось с советских времён, что-то обновилось после реконструкций. Фотографии свидетельствуют о том, что перемены не всегда к лучшему.

Теперь наше любимое «а как у них?» Полюбуемся на ганзейские и неганзейские города Европы. Начнём с Калининграда, история которого всё же начиналась с названия Кёнигсберг.

  • Калининград (Россия)
    Фото: ПАИ
  • Бремен (Германия)
    Фото: ПАИ
  • Гданьск (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Краков (Польша)
    Фото: ПАИ
  • Клайпеда (Литва)
    Фото: ПАИ
  • Рига (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Таллин (Эстония)
    Фото: ПАИ
  • Фонари в Тарту (Эстония) и Цесисе (Латвия)
    Фото: ПАИ
  • Вильнюс (Литва)
    Фото: ПАИ
  • Удачный пример использования герба в дизайне фонаря в Вильнюсе
    Фото: ПАИ
  • Те самые фонари в Варшаве (Польша), на которые похожи псковские светильники с набережной Великой
    Фото: ПАИ
  • Великолепие из Дрездена (Германия)
    Фото: ПАИ
  • Снова Дрезден
    Фото: ПАИ
  • Кутна Гора (Чехия)
    Фото: ПАИ
  • Прага (Чехия)
    Фото: ПАИ
  • Карлов мост в Праге
    Фото: ПАИ
  • Несколько замечательных примеров настенных фонарей в Риме (Италия)
    Фото: ПАИ
  • Фонари в Риме
    Фото: ПАИ
  • Фонари в Риме
    Фото: ПАИ
  • Фонари в Риме
    Фото: ПАИ
  • И это тоже фонарь в Риме
    Фото: ПАИ

Если европейские фонари - всегда не только освещение, но ещё и предмет городского декора, то псковские, в основном, «про свет», а не «про красоту». Даже цветочным вазонам на них нет места, хотя вот, например, в Тарту совмещают «приятное с полезным», создавая таким образом дополнительный уют в центре города. В Пскове же специально сфотографировать и запомнить хочется только светильники на центральной аллее Детского парка и сохранившиеся фонари у памятника Пушкину и крестьянке. Остальные образцы ничем не примечательны.

На мой взгляд, горожанам и городским властям важно выбрать: просто свет или свет города с историей, где каждый фонарь - легенда.

Ольга Машкарина
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