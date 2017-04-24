Жить жизнью города: Псков, улица, фонарь

17:16, 24 апреля 2017, ПАИ

В прошлой публикации речь шла о крышках псковских люков и о том, какими они должны быть в городе, занятом подготовкой к Международным Ганзейским дням. Пришло время взглянуть чуть выше. Сегодня предметом нашего интереса станут уличные фонари.

К счастью, жизнь современного горожанина не ограничивается светлым временем суток, поэтому фонари, без сомнения, можно назвать одним из самых важных элементов городского декора. Благодаря им в вечернем городе появляется особая атмосфера. Для кого-то фонари — это романтика, для кого-то — символ городского уюта, для кого-то — предмет утилитарный, изысков не требующий. На трассах, на городских магистралях, во дворах спальных районов — да, но в центре города, на набережных, в парках фонари не должны исполнять функцию простой подставки для лампочки. Здесь они могут и должны быть ещё одним способом украсить город. Как, например, в Санкт-Петербурге.

Надо признать, с фонарями дела в Пскове обстоят несколько лучше, чем с люками, особенно после прошедших реконструкций. Коллеги даже спрашивали, как я намерена критиковать, в общем неплохие, псковские фонари. А я и не буду. Почти. В конце концов, у нас есть достойные образцы, прямо как в центре Варшавы или Таллина.

Для начала прогуляемся по набережным:



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















Некоторые вопросы у щепетильных псковичей вызвали только «ватные палочки» на набережной Великой у Кремля и дешёвого вида осветительные болларды из Финского парка. И ещё, по-моему, странно, что в Детском парке использованы сразу два вида светильников — те самые «палочки» и красивейшие парковые фонари с несколькими плафонами. Но тут уж на вкус и цвет. Суть в том, что мало просто расставить и подключить светильники, за ними ещё неплохо бы приглядывать и вовремя менять разбитые местными гопниками плафоны. Менять аккуратно, используя точь-в-точь такие же.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко































И вот опять: ни один псковский фонарь не украшен городским гербом. Псков абсолютно обезличен. Высади туриста на центральной улице, откуда не видать Кремль, он и не поймет, в каком городе очутился, а был бы герб — пожалуйста. Да что там, некоторые псковичи не до конца знают, как выглядит герб родного города, тем более, что он означает.

Смотрим фотографии и не забываем читать подписи:



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко

















































Соседи из Великого Новгорода, одного из 13 российских городов, включённых в Ганзейский союз Нового времени, постарались и сумели вписать городской герб в дизайн фонаря.

Ещё, конечно, можно привязаться к тому, что внешний вид псковских фонарей отличается совершеннейшим разнобоем - не наблюдается единого стиля и образца. Впрочем, это иногда к лучшему. Во-первых, особый шарм, во-вторых, можно целую коллекцию фотографий собрать и попытаться посчитать, сколько разновидностей и форм представлено в нашем небольшом городе. Что-то сохранилось с советских времён, что-то обновилось после реконструкций. Фотографии свидетельствуют о том, что перемены не всегда к лучшему.

Теперь наше любимое «а как у них?» Полюбуемся на ганзейские и неганзейские города Европы. Начнём с Калининграда, история которого всё же начиналась с названия Кёнигсберг.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









































Если европейские фонари - всегда не только освещение, но ещё и предмет городского декора, то псковские, в основном, «про свет», а не «про красоту». Даже цветочным вазонам на них нет места, хотя вот, например, в Тарту совмещают «приятное с полезным», создавая таким образом дополнительный уют в центре города. В Пскове же специально сфотографировать и запомнить хочется только светильники на центральной аллее Детского парка и сохранившиеся фонари у памятника Пушкину и крестьянке. Остальные образцы ничем не примечательны.

На мой взгляд, горожанам и городским властям важно выбрать: просто свет или свет города с историей, где каждый фонарь - легенда.