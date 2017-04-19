В Совфеде предложили возвращать до 120 тыс. рублей покупателям путевок на курорты

08:15, 20 апреля 2017, ПАИ

Налоговая может возмещать россиянам, приобретающим путевки на российские курорты, до 120 тыс. рублей вычета. С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании Мнздрава по развитию санаторного-курортного комплекса страны, пишет газета «Известия».

Сенатор Игорь Фомин рассказал, Совфед внесет это предложение в рамках совместной работы с Правительством над документом в ближайшие дни.

Налоговый вычет сейчас включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки. Согласно самой системе, желающий получить компенсацию части расходов на лечение, обучение или образование подает заявление в налоговую, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

Как отметил И. Фомин, введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынка РФ. «Одним из основных факторов, которые смогут помочь развитию российского санаторно-курортного комплекса, является увеличение платежеспособного спроса», — объяснил он смысл своего предложения.

Эксперты согласились с мнением, что внесение стоимости внутрироссийских путевок в налоговые вычеты сможет привлечь больше клиентов на курорты.