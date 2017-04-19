К концу года в России останется 100 автостраховщиков, подсчитали эксперты

08:34, 20 апреля 2017, ПАИ

В 2017 году в России станет еще на 20 автостраховщиков меньше и к концу года их останется 100. Об этом говорится в аналитическом обзоре сегманта добровольного страхования, который составило Национальное рейтинговое агентство (НРА), пишет газета «Известия».

При этом, согласно прогнозу, несмотря на рост выплат гражданам до 80 тыс. рублей и выше, оставшиеся на рынке компании не потеряют доходность, однако даже при восстановлении рынка автокаско уровень 2014 года будет недостижим, полагают эксперты.

В 2015 году в РФ стало 126 автостраховщиков из 165. К концу года с рынка исчезнут еще 20 таких компаний, таким образом, общее число составит около 100.

«Самыми крупными компаниями, которые лишились лицензий в результате санкций регулятора, являются ООО «СК «Независимость», входившее в топ-20 страховщиков автокаско и активно развивавшее «умное страхование», АО «СК «Инвестиции и финансы» и АО «САО «Гефест», — сказано в обзоре НРА.

При этом совокупная доля потерявших лицензии страховщиков составила менее 3%.

Среди причин эксперты выделяют оздоровление рынка автостраховщиков Центробанком. В результате этого процесса с рынка уходят недобросовестные участники, считают специалисты.