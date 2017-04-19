Митрополит Евсевий возглавил праздничное богослужение в Крыпецком монастыре
19 апреля, в среду Светлой седмицы, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничное богослужение в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе епархии.
После литургии псковский архипастырь совершил праздничный Пасхальный молебен с крестным ходом.
«Наша святая Церковь внушает и говорит, что Христос воскрес как «Начаток воскресения», а потом придет время, и люди воскреснут к жизни и радости вечной. Но воскреснут к радости вечной только те, кто верует во святую живоначальную Троицу, во единого Бога и воскресшего спасителя нашего Иисуса Христа», - сказал владыка и отметил, что сегодня мир особенно нуждается в молитве, поскольку «нечестие захлестывает человеческую жизнь».
В завершение богослужения митрополит вручил всем богомольцам пасхальные подарки.