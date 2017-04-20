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Общество

В Псковской области дан старт второму этапу Всероссийского командно-штабного учения

20 апреля на территории всех субъектов РФ, в том числе Псковской области, начался второй этап командно-штабного учения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото 60.mchs.gov.ru

Сегодня проводится проверка готовности и отрабатываются практические действия сил и средств Псковской территориальной подсистемы РСЧС на условную чрезвычайную ситуацию, связанную с подтоплением жилых домов в результате весеннего паводка.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках учения силы и средства подсистемы РСЧС и Главного управления МЧС России по Псковской области приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». В регионах, где в настоящее время в связи с сезонными рисками этот режим уже введен, практические мероприятия отрабатываются не по учебным вводным, а по фактической обстановке.

«Все вводные по учению разрабатывались с учетом существующих сезонных рисков, уточненного прогноза и особенностей территории субъекта РФ», - отметили в ведомстве.

Фото 60.mchs.gov.ru

В рамках учения проведено оповещение и сбор руководящего состава территориальной и функциональной подсистем региона, организована работа оперативного штаба Управления МЧС.

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