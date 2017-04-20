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Общество

Жители дома по улице Конной, 6 в Пскове одобрили проект ремонта двора

В Пскове жители дома по улице Конной, 6 одобрили проект ремонта дворовой территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат городской Думы Илья Комиссаров провел собрание с псковичами с целью контрольно обсудить детали проекта накануне начала работ. Территория вошла в утверждённый план благоустройства на этот год.

Фото pskovgorod.ru

Предварительный проект ремонта дворовой территории жители обсудили с депутатом в прошлом году, затем проектно-сметная документация была сформирована в Управлении городского хозяйства, согласована с управляющей компанией и жителями. При ремонте двора по желанию собственников будет увеличено количество парковочных мест, в том числе за счет сноса одного дерева.

В ходе встречи псковичи внесли в первоначальный проект несколько корректировок. Так, было принято решение изменить место размещения контейнерной площадки для сбора мусора и провести формовочную обрезку деревьев. Эти изменения жители согласуют на собрании собственников жилья.

Илья Комиссаров отметил, что во дворе на Конной, 6 жители активные и инициативные: «Люди по-настоящему заинтересованы в позитивных изменениях на территории своего двора. Псковичи участвуют во всех этапах благоустройства от заявки до конечного результата. Будут контролировать процесс ремонта и бережнее относится к его результату».

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