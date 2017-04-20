Псковичи приветствовали участников велопробега «Спасибо за Победу!»

09:08, 20 апреля 2017, ПАИ

19 апреля в Псков прибыли участники велопробега по городам-героям России и Республики Беларусь «Спасибо за Победу - мы есть, потому что они были!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участие в пробеге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию Российской Ассоциации Героев, году Российской космонавтики и 90-летию ДОСААФ России, принимают 36 человек. Велосипедисты стартовали 12 апреля в Москве и уже проехали Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Санкт-Петербург, Лугу, Великий Новгород.

Приветствуя участников велопробега от имени главы Пскова, депутатов городской Думы и администрации муниципалитета, заместитель главы города Владимир Воробьев подчеркнул, что в истории страны есть даты, которые никогда не забудет народ: «К таким датам относится Победа советского народа в Великой Отечественной войне. С высоты минувших десятилетий отчетливо видится великая и горькая правда о той войне, о ее небывалой жестокости, непомерных людских страданиях и потерях. Не стоит забывать подвиги сынов и дочерей Отечества нашего, которыми была достигнута эта Великая Победа. Наш город был разрушен немецко-фашистскими захватчиками, и его население на момент освобождения было всего несколько десятков жителей, но псковичи отстроили и восстановили город уникальной русской культуры».

Замглавы города отметил, что решение организовать велопробег - благородное и мужественное: «Вы пройдете по тем маршрутам, когда в период 1941-45 годов наши отцы, деды и прадеды вели жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Поклонитесь тем местам и тем могилам, где покоятся наши воины».

В свою очередь ветеран Великой Отечественной войны, защитник города-героя Ленинграда Геннадий Василюк рассказал гостям о псковском мемориале «Могила Неизвестного солдата», который был открыт в июле 1974 года в дни 30-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Руководитель велопробега Евгений Дыгай в своем выступлении отметил, что участники благодарны ветеранам за победу, за то, что «мы есть, потому что они были». «Так и называется наш велопробег, они защитили нашу Родину, - сказал он. - Большинство участников велопробега из города воинской славы Таганрога, с нами вместе спортсмены из Рязани, Волгограда, Вязьмы, Смоленска. Мы смогли организовать это проект, чтобы молодые ребята смогли увидеть, пройти по тем местам, где пролилась кровь наших дедов и отцов. Это самое святое. И если это не помнить, то будущего уже не будет».

Настоятель храма Александра Невского, Почетный гражданин Пскова отец Олег Тэор подарил икону святого благоверного Александра Невского участникам велопробега. Гости также вручили заместителю главы Пскова землю с мест боевой славы.

После Пскова маршрут пробега пройдет через Хатынь, Минск, Смоленск, Калугу, Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финиш состоится в Таганроге в День Победы.