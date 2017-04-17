Смертельное ДТП в Островском районе произошло из-за вышедшего на дорогу пешехода

09:27, 20 апреля 2017, ПАИ

В Островском районе пешеход вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом и погиб под колесами автомобиля «Хендай Гетц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 апреля на 334-м км шоссе Санкт-Петербург. В результате аварии 48-летний мужчина скончался до приезда Скорой помощи.

40-летний водитель машины «Хендай» госпитализирован.