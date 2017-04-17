0
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
Еще новости
Происшествия

Смертельное ДТП в Островском районе произошло из-за вышедшего на дорогу пешехода

В Островском районе пешеход вышел на проезжую часть перед близко идущим транспортом и погиб под колесами автомобиля «Хендай Гетц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 19 апреля на 334-м км шоссе Санкт-Петербург. В результате аварии 48-летний мужчина скончался до приезда Скорой помощи.

40-летний водитель машины «Хендай» госпитализирован.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 5
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 7
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 5
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля

Идет загрузка...