С 28 апреля назначаются дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Луга и Луга – Псков

09:18, 20 апреля 2017, ПАИ

С 28 апреля назначаются дополнительные поезда сообщением Санкт-Петербург – Луга и Луга – Псков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной пригородной компании.

Поезд № 6161 (ежедневно) Санкт-Петербург-Балтийский – Луга будет отправляться из Санкт-Петербурга в 17:25, делать остановку на остановочном пункте Гатчина-Варшавская в 18:07–18:08 и прибывать в Лугу в 19:30.

Поезд № 6561 (ежедневно) Луга – Псков будет отправляться из Луги в 19:42, делать остановки на остановочных пунктах Плюсса в 20:21– 20:23 и Струги Красные – в 20:44–20:46 и прибывать в Псков в 21:39.

С 29 апреля 2017 года поезд № 6562 (ежедневно) Псков – Луга, будет отправляться из Пскова в 6:57, делать остановки на остановочных пунктах Струги Красные в 7:55–7:57 и Плюсса – 8:19–8:21 и прибывать в Лугу 9:00; поезд № 6162 (ежедневно) Луга – Санкт-Петербург-Балтийский, будет отправляться из Луги в 9:20, делать остановку на остановочном пункте Гатчина Варшавская в 10:28–10:29 и прибывать на Балтийский вокзал в 11:07.

Кроме того, назначаются дополнительные поезда на участке Санкт-Петербург-Балтийский – Луга. С 28 апреля 2017 года поезд № 6153 (по понедельникам, средам и пятницам) Санкт-Петербург-Балтийский –Луга будет отправляться из Санкт-Петербурга в 16:15, делать остановку на остановочных пунктах Ленинский Проспект в 16:24–16:25 и Гатчина Варшавская в 16:57 – 16:58 и прибывать в Лугу в 18:16.

С 1 мая 2017 года поезд № 6154 (по понедельникам, средам и пятницам) Луга – Санкт-Петербург-Балтийский, будет отправляться из Луги в 9:49, делать остановку на остановочных пунктах Сиверская в 10:40–10:41, Гатчина Варшавская в 11:02–11:03, Татьянино 11:05–11:06 и Ленинский Проспект 11:36–11:37 и прибывать на Балтийский вокзал в 11:47.

С актуальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.