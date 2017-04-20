«Душеполезные песни на каждый день» представит в Псковском драмтеатре «Трио Старостина»

10:44, 20 апреля 2017, ПАИ

24 апреля в 19:00 на большой сцене Псковского академического театра драмы «Трио Старостина» представит «Душеполезные песни на каждый день». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе - русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации. Концерт пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки.

Основатель коллектива - Сергей Старостин, певец, инструменталист, исполнитель, этнограф, собиратель, аранжировщик, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий. Работал с известной норвежской вокалисткой Мэри Бойн и армянским музыкантом Дживаном Гаспаряном. В 2003 году был номинирован на премию World Music - 2003, присуждаемую британской радиокомпанией Би-би-си.

Второй музыкант в составе трио - Владимир Волков, российский контрабасист, композитор, продюсер, участник группы «Аукцыон». Играл в дуэте с Вячеславом Гайворонским, Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Томашом Станько, группой «Поп-механика» Сергея Курёхина. В 1995 основал акустическое «Волковтрио» (гитара, контрабас, перкуссия).

Играл в группе Андрея Кондакова «Интерджаз», в трио Аркадия Шилклопера, в составе «Оркестра московских композиторов», в российско-голландском квартете «Вершки-да-корешки». Много играет с Леонидом Федоровым.

Еще один участник Трио - Андрей Котов, певец, хормейстер и фольклорист, создатель ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», который в этом году уже был участником Пушкинского театрального фестиваля, в рамках которого ансамбль представил Чин Пещного действа.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах филармонии, театра и гипермаркета «Империал».