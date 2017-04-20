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Общество

За оскорбление оппонента в ходе обсуждения Октябрьской революции пскович заплатит штраф

Мировой судья судебного участка № 28 города Пскова рассмотрел дело об оскорблении в социальной сети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что виновный в соцсети «ВКонтакте» в ходе обсуждения событий Октябрьской социалистической революции направил в адрес собеседника сообщения, содержащие оскорбительные слова, «дающие отрицательную оценку его личности, чем унизил честь и достоинство последнего».

Постановлением мирового судьи мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

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