Премьера поэтического моноспектакля состоится сегодня в Псковском театре

10:23, 20 апреля 2017, ПАИ

20 апреля Псковский академический театр драмы приглашает псковичей на премьеру поэтического моноспектакля. Показ состоится на малой сцене в 19:00. Спектакль посвящен жизни и творчеству поэта Игоря Северянина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Много поэтических звезд сияло на небосводе Серебряного века. Одна из них — Игорь Северянин, сам себя провозгласивший гением и признанный поклонниками «королем поэтов». В его биографии не было резких поворотов и судьбоносных переломов. Жизнь Игоря Лотарева, или, как он сам себя называл большую часть творческого периода, Игоря Северянина можно сравнить с широкой дорогой, по которой поэт шел в поисках собственного стиля, изобретая по пути термины и образы, шокируя неприкрытой эгоистичностью, восхищая музыкальностью лирики. Его перу принадлежат столь разные по стилю, ритму и настроению произведения, что порой кажется, будто они написаны не одним человеком, а целой группой поэтов с разными взглядами и принципами. Лирические сонеты, полные иронии и пародийности «поэзы», исполненные романтичной мечтательности «грёзофарсы». Наверное, любой почитатель поэзии, какими бы ни были его поэтические пристрастия, может найти в стихах Северянина то, что станет отражением его чувств и мыслей», - отметили в дирекции.

Автор спектакля – Ирина Смирнова. Актриса исполнит ранние произведения «короля поэтов».

Спектакль предназначен для аудитории старше 16 лет.

Еще осталось несколько билетов. Их можно приобрести сейчас на сайте театра или в кассе на улице Пушкина, 13.